دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper إسقاط الجنسية إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة نجل أسامة بن لادن

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية صدور أمر ملكي بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية، عن حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

وأوضحت الوكالة أن الأمر الملكي صدر بتاريخ 21 / 3 / 1440هـ، بالموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة أسامة محمد بن لادن، من السجلات الرسمية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أمس الخميس، عن مكافأة قدرها مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على حمزة، ابن زعيم تنظيم القاعدة السابق.

ووصفت الخارجية الأمريكية حمزة بن لادن بأنه أحد القادة البارزين للتنظيم، مشيرة إلى أنها تسعى للحصول على أي معلومات تخصه أو تخص موقعه الحالي، ورصدت مليون دولار لمن يساعد في القبض عليه.