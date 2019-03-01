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أعلن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، تسجيل حالة "كورونا" لمسنٍّ سبعيني يرقد في التنويم بمستشفى عفيف العام، وقد صُنفت العدوى بالأولية والحالة مخالطة للإبل.
وكان قسم الطوارئ بمستشفى عفيف قد استقبل أمس الأول، مواطناً يبلغ من العمر ٧٨ عاماً، يعاني بعض الأعراض الصحية، واشتبه الأطباء حينها في أنها ناتجة عن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية؛ وتم نقله لغرفة العزل، وإعطاؤه العلاج اللازم، مع أخذ عيّنات وإرسالها لمختبرات الصحة بالرياض، ووصلت النتائج تؤكّد حمله للمرض.
"الصحة" تعلن تسجيل حالة "كورونا" لسبعيني مخالط للأبل بعفيففهد الغبيوي الخليج 365 2019-03-01
أعلن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، تسجيل حالة "كورونا" لمسنٍّ سبعيني يرقد في التنويم بمستشفى عفيف العام، وقد صُنفت العدوى بالأولية والحالة مخالطة للإبل.
وكان قسم الطوارئ بمستشفى عفيف قد استقبل أمس الأول، مواطناً يبلغ من العمر ٧٨ عاماً، يعاني بعض الأعراض الصحية، واشتبه الأطباء حينها في أنها ناتجة عن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية؛ وتم نقله لغرفة العزل، وإعطاؤه العلاج اللازم، مع أخذ عيّنات وإرسالها لمختبرات الصحة بالرياض، ووصلت النتائج تؤكّد حمله للمرض.
01 مارس 2019 - 24 جمادى الآخر 1440
10:21 PM
صنفت العدوى بالأولية.. وتم نقله لغرفة العزل وإعطاؤه العلاج اللازم
أعلن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، تسجيل حالة "كورونا" لمسنٍّ سبعيني يرقد في التنويم بمستشفى عفيف العام، وقد صُنفت العدوى بالأولية والحالة مخالطة للإبل.
وكان قسم الطوارئ بمستشفى عفيف قد استقبل أمس الأول، مواطناً يبلغ من العمر ٧٨ عاماً، يعاني بعض الأعراض الصحية، واشتبه الأطباء حينها في أنها ناتجة عن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية؛ وتم نقله لغرفة العزل، وإعطاؤه العلاج اللازم، مع أخذ عيّنات وإرسالها لمختبرات الصحة بالرياض، ووصلت النتائج تؤكّد حمله للمرض.
، "الصحة" تعلن تسجيل حالة "كورونا" لسبعيني مخالط للأبل بعفيف ،
المصدر : الخليج 365
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