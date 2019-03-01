، "الغذاء والدواء" تضبط 10 آلاف مستحضر صيدلاني مخزنة بطريقة مخالفة بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - عثرت عليها داخل شقة سكنية.. وكانت تُباع وتُوزع بطرق غير نظامية

أعلنت هيئة الغذاء والدواء عن ضبط 10 آلاف مستحضر صيدلاني في شقة سكنية بالرياض، مخزّنة بطريقة مخالفة، وتباع وتوزع بطرق غير نظامية.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن عملية الضبط تمت بالتعاون مع الجهات الأمنية، ونشرت عددًا من الصور للمضبوطات داخل الشقة السكنية.

