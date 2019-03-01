- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت هيئة الغذاء والدواء عن ضبط 10 آلاف مستحضر صيدلاني في شقة سكنية بالرياض، مخزّنة بطريقة مخالفة، وتباع وتوزع بطرق غير نظامية.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن عملية الضبط تمت بالتعاون مع الجهات الأمنية، ونشرت عددًا من الصور للمضبوطات داخل الشقة السكنية.
"الغذاء والدواء" تضبط 10 آلاف مستحضر صيدلاني مخزنة بطريقة مخالفة بالرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-01
أعلنت هيئة الغذاء والدواء عن ضبط 10 آلاف مستحضر صيدلاني في شقة سكنية بالرياض، مخزّنة بطريقة مخالفة، وتباع وتوزع بطرق غير نظامية.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن عملية الضبط تمت بالتعاون مع الجهات الأمنية، ونشرت عددًا من الصور للمضبوطات داخل الشقة السكنية.
01 مارس 2019 - 24 جمادى الآخر 1440
10:21 PM
عثرت عليها داخل شقة سكنية.. وكانت تُباع وتُوزع بطرق غير نظامية
أعلنت هيئة الغذاء والدواء عن ضبط 10 آلاف مستحضر صيدلاني في شقة سكنية بالرياض، مخزّنة بطريقة مخالفة، وتباع وتوزع بطرق غير نظامية.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن عملية الضبط تمت بالتعاون مع الجهات الأمنية، ونشرت عددًا من الصور للمضبوطات داخل الشقة السكنية.
، "الغذاء والدواء" تضبط 10 آلاف مستحضر صيدلاني مخزنة بطريقة مخالفة بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الغذاء والدواء" تضبط 10 آلاف مستحضر صيدلاني مخزنة بطريقة مخالفة بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.