، دوري الناشئين: الأهلي يكسب الفتح ويواصل الصدارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت اليوم الجمعة مباريات الجولة 21 من عمر الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عاماً والتي شهدت 7 مباريات، حيث تمكن الاتفاق من تحقيق فوز كبير على الخليج بخمسة أسباب دون رد ليكون رصيد الاتفاق عقب المباراة 37 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد الخليج عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

وحقق الأهلي الفوز على الفتح بهدف دون رد، ليواصل الأهلي تصدره لجدول الترتيب برصيد 54 نقطة، فيما توقف الفتح عند 23 نقطة في المركز التاسع.

وفاز النصر على هجر بهدفين دون رد، ليواصل النصر ملاحقة الأهلي، ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 51 نقطة فيما تجمد رصيد هجر عند 23 نقطة في المركز العاشر.

وخسر الشباب على أرضه أمام الجيل بهدف دون رد، ليرفع الجيل رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن فيما توقف رصيد الشباب عند27 نقطة في المركز السابع.



وحسم الاتحاد مباراة الوحدة بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، ليواصل الاتحاد ملاحقة النصر برصيد 50 نقطة بالمركز الثالث، في الوقت الذي توقف رصيد الوحدة عند 32 نقطة في المركز السادس.

وفاز القادسية على الباطن بهدف دون رد ليكون رصيد القادسية عقب المباراة 14 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الباطن عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

وانتصر الهلال بثلاثية دون رد على التسامح، ورفع الهلال رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع فيما توقف رصيد التسامح عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.