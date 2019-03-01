، بالصور.. مدير تعليم نجران يقوم بجولات ميدانية على عدد من مدارس المنطقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: المعلم والقائد هما الأساس لنجاح العملية التعليمية

قام مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي، خلال الأسبوع المنصرم؛ بجولات ميدانية على عدد من مدارس المنطقة، تفقّد خلالها سير العملية التعليمية، ووقف على مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب من خلال زيارة الفصول الدراسية.

وعبّر "حكمي" عن سعادته بالأداء المتميز للمعلمين والمستوى التحصيلي للطلاب في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، وقال: خلال زيارتي لعدد من المدارس هذا اليوم أسعدني الأداء المتميز للمعلمين داخل الصف، وسعدت أكثر بما لمست من حرص قادة هذه المدارس على تجويد الأداء الصفّي للمعلمين وتحسين المستوى التعليمي لأبنائنا الطلاب؛ فالمعلم والقائد هما الأساس لنجاح العملية التعليمية.

