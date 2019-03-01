- 1/2
- 2/2
قام مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي، خلال الأسبوع المنصرم؛ بجولات ميدانية على عدد من مدارس المنطقة، تفقّد خلالها سير العملية التعليمية، ووقف على مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب من خلال زيارة الفصول الدراسية.
وعبّر "حكمي" عن سعادته بالأداء المتميز للمعلمين والمستوى التحصيلي للطلاب في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، وقال: خلال زيارتي لعدد من المدارس هذا اليوم أسعدني الأداء المتميز للمعلمين داخل الصف، وسعدت أكثر بما لمست من حرص قادة هذه المدارس على تجويد الأداء الصفّي للمعلمين وتحسين المستوى التعليمي لأبنائنا الطلاب؛ فالمعلم والقائد هما الأساس لنجاح العملية التعليمية.
بالصور.. مدير تعليم نجران يقوم بجولات ميدانية على عدد من مدارس المنطقة
قام مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي، خلال الأسبوع المنصرم؛ بجولات ميدانية على عدد من مدارس المنطقة، تفقّد خلالها سير العملية التعليمية، ووقف على مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب من خلال زيارة الفصول الدراسية.
وعبّر "حكمي" عن سعادته بالأداء المتميز للمعلمين والمستوى التحصيلي للطلاب في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، وقال: خلال زيارتي لعدد من المدارس هذا اليوم أسعدني الأداء المتميز للمعلمين داخل الصف، وسعدت أكثر بما لمست من حرص قادة هذه المدارس على تجويد الأداء الصفّي للمعلمين وتحسين المستوى التعليمي لأبنائنا الطلاب؛ فالمعلم والقائد هما الأساس لنجاح العملية التعليمية.
01 مارس 2019 - 24 جمادى الآخر 1440
10:07 PM
قال: المعلم والقائد هما الأساس لنجاح العملية التعليمية
قام مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي، خلال الأسبوع المنصرم؛ بجولات ميدانية على عدد من مدارس المنطقة، تفقّد خلالها سير العملية التعليمية، ووقف على مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب من خلال زيارة الفصول الدراسية.
وعبّر "حكمي" عن سعادته بالأداء المتميز للمعلمين والمستوى التحصيلي للطلاب في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، وقال: خلال زيارتي لعدد من المدارس هذا اليوم أسعدني الأداء المتميز للمعلمين داخل الصف، وسعدت أكثر بما لمست من حرص قادة هذه المدارس على تجويد الأداء الصفّي للمعلمين وتحسين المستوى التعليمي لأبنائنا الطلاب؛ فالمعلم والقائد هما الأساس لنجاح العملية التعليمية.
، بالصور.. مدير تعليم نجران يقوم بجولات ميدانية على عدد من مدارس المنطقة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مدير تعليم نجران يقوم بجولات ميدانية على عدد من مدارس المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.