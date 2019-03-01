، مهرجان الإبل.. منقية سيف المزروعي تفوز بفئة الجمل في شوط الـ30 ،

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أعلنت لجان التحكيم تتويج منقية سيف بن حفيظ المزروعي بالمركز الأول في منافسات فئة الجمل بشوط الـ30 في لون المجاهيم، في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، فيما حلت منقية محمد عوض المنهالي في المركز الثاني.
وجاءت منقية عامر بن سعد الفهيدة في المركز الثالث، وحلت في المركز الرابع منقية سعيد بن محسن الفلاحي، بينما جاءت منقية محمد فهد الدوسري في المركز الخامس.
وتنطلق غداً منافسات الـ 50 في لون المجاهيم، بمنافسة قوية بعد تأهل 12 منقية وتجاوزها فحوصات اللجان الطبية للكشف والتأكد من خلوها من العبث، وكانت لجان التحكيم الأولية استقبلت اليوم المنقيات المشاركة في فئة (100 جمل – مجاهيم)؛ تمهيداً لإجراء الفحوصات الطبية لها غداً السبت قبل دخولها المنافسات غدًا.
مهرجان الإبل.. منقية سيف المزروعي تفوز بفئة الجمل في شوط الـ30صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-01
أعلنت لجان التحكيم تتويج منقية سيف بن حفيظ المزروعي بالمركز الأول في منافسات فئة الجمل بشوط الـ30 في لون المجاهيم، في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، فيما حلت منقية محمد عوض المنهالي في المركز الثاني.
وجاءت منقية عامر بن سعد الفهيدة في المركز الثالث، وحلت في المركز الرابع منقية سعيد بن محسن الفلاحي، بينما جاءت منقية محمد فهد الدوسري في المركز الخامس.
وتنطلق غداً منافسات الـ 50 في لون المجاهيم، بمنافسة قوية بعد تأهل 12 منقية وتجاوزها فحوصات اللجان الطبية للكشف والتأكد من خلوها من العبث، وكانت لجان التحكيم الأولية استقبلت اليوم المنقيات المشاركة في فئة (100 جمل – مجاهيم)؛ تمهيداً لإجراء الفحوصات الطبية لها غداً السبت قبل دخولها المنافسات غدًا.
01 مارس 2019 - 24 جمادى الآخر 1440
09:48 PM
غداً انطلاق منافسات الـ 50 في لون المجاهيم
أعلنت لجان التحكيم تتويج منقية سيف بن حفيظ المزروعي بالمركز الأول في منافسات فئة الجمل بشوط الـ30 في لون المجاهيم، في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، فيما حلت منقية محمد عوض المنهالي في المركز الثاني.
وجاءت منقية عامر بن سعد الفهيدة في المركز الثالث، وحلت في المركز الرابع منقية سعيد بن محسن الفلاحي، بينما جاءت منقية محمد فهد الدوسري في المركز الخامس.
وتنطلق غداً منافسات الـ 50 في لون المجاهيم، بمنافسة قوية بعد تأهل 12 منقية وتجاوزها فحوصات اللجان الطبية للكشف والتأكد من خلوها من العبث، وكانت لجان التحكيم الأولية استقبلت اليوم المنقيات المشاركة في فئة (100 جمل – مجاهيم)؛ تمهيداً لإجراء الفحوصات الطبية لها غداً السبت قبل دخولها المنافسات غدًا.
، مهرجان الإبل.. منقية سيف المزروعي تفوز بفئة الجمل في شوط الـ30 ،
المصدر : الخليج 365
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