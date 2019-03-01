، "النيابة العامة": انتهاء التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة.. وهم بصدد الإحالة للمحكمة المختصة ،

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صدر اليوم عن النيابة العامة البيان الآتي:
إلحاقًا للبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قِبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم، وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار السعودية وسلمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية، فإن النيابة العامة تود الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها، ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين فيها، وهي حاليًا بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة. وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بحقوقهم كافة التي كفلها لهم النظام. والله ولي التوفيق.
"النيابة العامة": انتهاء التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة.. وهم بصدد الإحالة للمحكمة المختصةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-01
صدر اليوم عن النيابة العامة البيان الآتي:
إلحاقًا للبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قِبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم، وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار السعودية وسلمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية، فإن النيابة العامة تود الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها، ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين فيها، وهي حاليًا بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة. وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بحقوقهم كافة التي كفلها لهم النظام. والله ولي التوفيق.
01 مارس 2019 - 24 جمادى الآخر 1440
09:44 PM
01 مارس 2019 - 24 جمادى الآخر 1440
09:55 PM
أكدت أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بحقوقهم كافة التي كفلها لهم النظام
صدر اليوم عن النيابة العامة البيان الآتي:
إلحاقًا للبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قِبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم، وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار السعودية وسلمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية، فإن النيابة العامة تود الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها، ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين فيها، وهي حاليًا بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة. وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بحقوقهم كافة التي كفلها لهم النظام. والله ولي التوفيق.
، "النيابة العامة": انتهاء التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة.. وهم بصدد الإحالة للمحكمة المختصة ،
المصدر : الخليج 365
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