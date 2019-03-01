، الهلال يكسب الفيصلي بثنائية "جيوفينكو" ويواصل الانفراد بالصدارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعاد الفارق لست نقاط مع النصر في السباق نحو اللقب

نجح فريق الهلال في ترجمة سيطرته على أغلب مجريات اللقاء لحصد فوز مهم للغاية في الدوري على حساب ضيفه الفيصلي، حافظ من خلاله على فارق النقاط الـ6 مع غريمه التقليدي النصر الوصيف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود ضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رفع الهلال رصيده إلى 55 نقطة بالصدارة بينما توقف العداد النقطي للفيصلي عند 30 نقطة ليبقى بالمركز الثامن.

دخل الهلال اللقاء بضغط هجومي شرس على مرمى ضيفه الفيصلي ليدفع لاعبي الأخير إلى التراجع للخلف للتعامل مع سرعات غوميز وجيوفينكو والشهراني والبريك على الأطراف.

جاء أول تهديد حقيقي في المباراة بالدقيقة السادسة عندما أرسل سالم الدوسري كرة عرضية من الناحية اليمنى قابلها زميله غوميز بإرساله رأسية خطيرة ناحية المرمى لكن يقظة الحارس مصطفى ملائكة أنقذت الموقف.

واصل فريق الهلال هيمنته على منطقة وسط الملعب بشن العديد من الهجمات لم يصمد دفاع الفيصلي كثيراً أمام انطلاقات جيوفينكو والدوسري والبريك كثيراً ليقع بالمحظور بالدقيقة 18 حينما مرر الدوسري كرة بينية مميزة أخطأ عقيل بلغيث في تشتيتها لتصل إلى المهاجم الإيطالي جيوفينكو الذي لا يرحم أمام الشباك ليودعها بكل ثقة داخل المرمى معلنة عن أول الأهداف.

وشكل سالم الدوسري ومحمد البريك مصدر الخطر الحقيقي على الدفاع الفيصلي وكادا في محاولتين متتاليتين أن يزورا الشباك كانت الأولى عن طريق البريك بعد أن قدم فاصلاً مهارياً داخل منطقة الجزاء تلاعبا على أثره بدفاعات الفيصلي قبل أن يسدد كرة قوية تصدى لها ببراعة الحارس مصطفى ملائكة (28) بعدها بدقيقتين لعب الهلال جملة فنية مميزة بدأها جيوفينكو بتمريره الكرة إلى البريك الذي بدوره هيأها على المقاس على قدم الدوسري البعيد عن الرقابة لكنه سددها طائشة لتضيع فرصة هدف محقق للهلال.

وكما كان متوقعاً جاءت بداية الشوط الثاني في قمة الإثارة واتضح إصرار فريق الفيصلي على عدم تكرار سيناريو الشوط الأول حينما تمكن من استعادة توازنه بعد التأخر بتعديل النتيجة بعد مرور 4 دقائق على الانطلاقة.

ورغم الأفضلية النسبية للهلال إلا أن الفيصلي نجح بمفاجأة أصحاب الضيافة في إدراك التعادل عندما نفذ فهد الأنصاري ركلة حرة ثابتة على رأس إيغور الذي استغل التمركز الخاطئ للدفاع ليرتقي فوق الجميع ويضعها بنجاح في مرمى عبدالله المعيوف.

استوعب أصحاب الضيافة صدمة الهدف وبعد دقائق عادوا للنشاط الهجومي الذي اتسم بالسرعة فسعى الفريق الجامح نحو تسجيل هدف الأفضلية كادت أن تثمر لولا براعة الحارس ورعونة اللاعبين وبدى أن التركيز في اللمسة الأخيرة العائق الأكبر أمامهم في التسجيل.

في الدقيقة 71 ارتكب البرازيلي إيغور روسي خطأ على مهاجم الهلال جيوفينكو فاحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة على حافة منطقة الجزاء انبرى لها اللاعب ذاته أنقذها ببراعة الحارس مصطفى ملائكة ليحولها لركلة ركنية وصلت إلى الشلهوب على مشارف المنطقة سددها بالطريقة ذاتها وفي المكان ذاته لكن يقظة الحارس حرمته من التسجيل.

وتحمل الدفاع الفيصلي الجزء الأكبر من المسؤولية بعد أن توالت الهجمات الهلالية فيما تبقى من وقت لكن إصرار لاعبيه على التسجيل تحقق أخيراً وبالتحديد في الدقيقة 79 حينما مرر الشلهوب كرة بينية مثالية إلى جيوفينكو راوغ على أثرها الدفاع قبل أن يطلق قذيفة صاروخية استقرت في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى مصطفى ملائكة.

وفي الدقائق الأخيرة باءت محاولات الهلال للخروج بأقل الأضرار بطرد اللاعب ياسر الشهراني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بديلاً للضائع ليكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين.