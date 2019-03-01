شاهد: ” المسند”… رياح باردة مثيرة للأتربة على المناطق المفتوحة اليوم

توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ الجغرافيا بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية نشاط الرياح الشمالية اليوم مما قد يثير الأتربة بالمناطق المفتوحة وستكون باردة إلى متوسطة البرودة . وأشار ” المسند ” أن هذه الحالة تتزامن مع دخول جبهة المنخفض الباردة، وبالتالي ستتوغل كتلة باردة إلى معتدلة البرودة على أجزاء المملكة . واختتم قائلاً: تتربع فوقها حتى قبيل منتصف الأسبوع حيث تخف تدريجيا والله أعلم.

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