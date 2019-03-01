جدول ترتيب الدوري السعودي بعد مباراة الاتحاد ضد الاهلي - صورة

خطف الاهلي تعادلا ثمينا أمام اتحاد جدة بهدف لمثله، يوم الجمعة، في المباراة التي أقيمت في ملعب "الجوهرة المشعة"، في إطار مواجهات الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري السعودي "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" لكرة القدم.

وتقدم اتحاد جدة عبر رومارينهو في الدقيقة 70، قبل أن يعدل الاهلي النتيجة بهدف عالمي سجله السوري عمر السومة في الدقيقة 78.

بهذه النتيجة، رفع اتحاد جدة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف أمام الفيحاء الذي لم يلعب بعد في الجولة الثانية والعشرين، بينما بات رصيد الاهلي 37 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم 2019.