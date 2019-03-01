مصرع طفلة وشقيقتها الرضيعة وإصابة والديهما في حادث مروع بالباحة

أكدت مصادر «عاجل»، مصرع طفلة تبلغ من العمر ست سنوات وشقيقتها الرضيعة اليوم الجمعة، إثر حادث مروري مروع بالباحة، مشيرة إلى أن والديهما أصيبا بإصابات متفرقة.

من جانبه، أفاد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بوقوع حادث انقلاب اليوم الجمعة في العقيق، وتحديدًا على طريق الرياض الجديد، مشيرًا إلى وجود حالتي وفاة وإصابتين اثنتين.

Advertisements

وأضاف الزهراني، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، تلقّت في الرابعة و52 دقيقة عصر اليوم، بلاغًا على الرقم الموحد 997 يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة هواندي أكسنت.

وأشار إلى أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر وفرقة من إسعاف الصحة والدفاع المدني للموقع، مؤكدًا أنه عند وصول أول فرقة إلى موقع الحادث اتّضح وجود حالتي وفاة بالموقع.

وأوضح أنه بعد الكشف على الحالات، اتضح وجود إصابتين إحداهما خطيرة، تم التعامل معها إسعافيًّا بالموقع ونقلها لمستشفى العقيق، بينما نقلت الإصابة الأخرى من قبل إسعاف الصحة.