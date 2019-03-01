السعودية تستنكر هجومي العراق والصومال وتؤكد وقوفها ضد الإرهاب

عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجومين اللذين وقعا في مدينة الموصل العراقية والعاصمة الصومالية مقديشو، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجدد المصدر التأكيد على رفض المملكة لهذه الأعمال الإرهابية الآثمة، ووقوفها إلى جانب الدولتين الشقيقتين ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدّمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية العراق وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقتين، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

كان العراق والصومال قد شهدا، أمس الخميس، حادثين إرهابيين، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، مقتل مدني وإصابة 13 آخرين إثر تفجير إرهابي في مدينة الموصل.

Advertisements

وذكرت الخلية، أن اعتداءً إرهابيًّا تم بواسطة تفجير سيارة مفخخة كانت بجانب السياج الخارجي لمنطقة المجموعة الثقافية في مدينة الموصل؛ ما أدّى إلى مقتل مدني وإصابة 13 آخرين.

وفي العاصمة الصومالية مقديشيو، فجّر مسلحون من حركة الشباب الإرهابية عبوة ناسفة خارج فندق مكة المكرمة، ما أسفر عن مقتل 30 شخصًا على الأقل ثم فرّ المنفذون لمبنى مجاور.

ونشرت السلطات قوات خاصة اليوم الجمعة للتعامل مع المسلحين، وقتلت ثلاثة ممن تحصنوا في مبنى بمقديشو.

وقال وزير الإعلام الصومالي طاهر محمود جيلي، إن الإرهابيين احتجزوا مدنيين رهائن خلال هجومهم على الفندق، لكنه لم يحدد ما إذا كانت عمليات القوات الخاصة لطرد المسلحين من الفندق، أو تم تحرير الرهائن من عدمه.