ضبط 211 مخالفة وإنذار 117 مُنشأة في الرياض

العمل: القبض على 14 وافدًا
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، اليوم الجمعة، ضبط 211 مخالفة وإنذار 117 مُنشأة.
وقالت وزارة العمل، في بيان صادر عنها اليوم، إن مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل بالرياض، نفَّذت عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة، وكلٍ من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية، إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.
من جهة أخرى، نفّذ مكتب عمل الرياض، مساء الإثنين الماضي، بالمشاركة مع الجهات الشريكة، «متمثلة بالمرور والدوريات الأمنية والضبط الميداني»، حملة استهدفت قطاع الاتصالات بـ«حي النظيم، وأسفرت عن ضبط العديد من المخالفات والقبض على 14 وافدًا من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم».
وأشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض، يوسف السيالي، إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة، وكل محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية، بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ لضبط سوق العمل وتحسين بيئته، وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيرًا إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحًا أن هذه الحملات قد شملت 3029 مُنشأة تجارية.
ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات، عن طريق تطبيق (معًا للرصد) عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قِبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.
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