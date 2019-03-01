السعودية اليوم / ٢٥ مشاركاً في دورة "مبادئ إدارة الأعمال " بتقنية صامطة

نظمت الكلية التقنية بمحافظة صامطة مساء اليوم ، دورة تدريبية بعنوان "مبادئ إدارة الأعمال " قدمها المدرب محمد العقيلي، وذلك بقاعة الاحتفالات بالكلية.

وهدفت الدورة التى شارك فيها ٢٥ متدرباً لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لمواكبة احتياجات سوق العمل في منشآت القطاعين العام والخاص لوضع السياسات ورسم الاستراتيجيات الطويلة المدى للمنظمة ، و فهم تحديات العلاقة بين المنظمة وبيئتها الخارجية و إكسابهم المهارات في استخدام التكنولوجيات الحديثة في العملية الإدارية.

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