السعودية اليوم / جامعة القصيم تستضيف اللقاء الحادي عشر لعمداء مراكز البحوث بالجامعات

بريدة 24 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 01 مارس 2019م واسأكد معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود ، أن البحث العلمي هو أساس تقدم الأمم، وأن معاهد البحوث سيكون دورها أكثر أهمية في المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن المعاهد قد قدمت الشيء الكبير، ولذا يجب الاهتمام بها، وإعطاءها مساحة أكبر من العمل.وأشار الداود خلال استضافة الجامعة اللقاء الحادي عشر لعمداء معاهد البحوث والدراسات بجامعات المملكة، أمس ، في مقر المدينة الجامعية ببريدة، إلى أن المعاهد يؤمل منها الشيء الكثير خاصة في المرحلة القادمة وفي تحقيق رؤية المملكة 2030م.وبين مدير جامعة القصيم أن نظام الجامعات الجديد بعد أن يُقر – بإذن الله – سوف يكون هناك مسؤوليات كبيرة على الجامعات، حيث أنها ستتحمل مسؤوليتها بالكامل، وسوف يتحمل مجلس الجامعة المسؤولية الأكبر في مسيرة الجامعة الأكاديمية والبحثية والادارية، مضيفاً أن معاهد البحوث سوف تكون رافدًا مهمًا من روافد ذلك النظام.وأوضح أن من أهم مقومات نجاح الجامعات وتنافسها هو مدى اهتمامها بزيادة إيراداتها، مشيرًا إلى أن المعاهد تشكل ثقلًا كبيرًا في هذا الجانب .كما كرم مدير جامعة القصيم ضيوف الجامعة من عمداء ووكلاء معاهد البحوث والدراسات بالجامعات، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع الضيوف، سائلاً الله التوفيق والسداد للجميع.// انتهى //21:24ت م0141