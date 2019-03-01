السعودية اليوم / تعليم جازان والمخواة يختتمان لقاء "إتقان"



جيزان 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

اختتمت أمس فعاليات اللقاء التدريبي ، الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة بمنطقة الباحة ضمن مبادرة " إتقان " بحضور مدير تعليم جازان الدكتور عسيري الأحوس ومدير تعليم المخواة علي الجالوق وعدد من القيادات التعليمة بالإدارتين ، وذلك بمركز القيادات بمدينة جيزان.

و ناقش اللقاء الذي نفذ على مدى يومين عدد من ورش العمل تضمنت ورقة عمل " وثيقة الموارد البشرية التي اعتمدت هذا العام في تعليم جازان وأسهمت في رفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين" قدمها مدير تعليم جازان ، وورقة عمل عن " المؤشرات وحوكمة الأداء تحدث فيها عن مؤشرات أداء المكاتب والإدارات " قدمها مدير إدارة التخطيط بتعليم جازان‬ الدكتور محمد مطهر ، تضمن سير المنظومة التعليمية في مسار واحد منظم يحقق الهدف الذي تسعى له الإدارة .

كما قدم مشرف تقنية المعلومات محسن العطاس عرضًا عن تجربة تعليم جازان في البرامج التقنية ⁩مقدماً برنامج تقنيتي كنموذج للبرامج والذي يقدم خدمات كبيرة لمنسوبي التعليم بالمنطقة ويوفر الكثير من الوقت والجهد ، وفي إطار تحسين البيئة التعليمية وتحقيق رؤية المملكة 2030 قدم مساعد مدير إدارة التخطيط المدرسي علي حراب ورقة عمل عن مبادرة "تعليم جازان بلا مبانٍ مستأجرة" ، واختتمت ورش العمل‬ بورقة عمل عن "وثيقة تحسين الإجراءات المالية " ‫قدمها المشرف التربوي غازي السهلي.

‬ ‫وفي ختام اللقاء وقع مديرا التعليم بجازان والمخواة ‬شراكة بين الإدارتين للاستفادة من الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية ضمن مبادرة "إتقان"‬⁩ لتحسين العمل وتجويده في جميع المجالات.

// انتهي//

20:57ت م

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جيزان 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واساختتمت أمس فعاليات اللقاء التدريبي ، الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة بمنطقة الباحة ضمن مبادرة " إتقان " بحضور مدير تعليم جازان الدكتور عسيري الأحوس ومدير تعليم المخواة علي الجالوق وعدد من القيادات التعليمة بالإدارتين ، وذلك بمركز القيادات بمدينة جيزان.و ناقش اللقاء الذي نفذ على مدى يومين عدد من ورش العمل تضمنت ورقة عمل " وثيقة الموارد البشرية التي اعتمدت هذا العام في تعليم جازان وأسهمت في رفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين" قدمها مدير تعليم جازان ، وورقة عمل عن " المؤشرات وحوكمة الأداء تحدث فيها عن مؤشرات أداء المكاتب والإدارات " قدمها مدير إدارة التخطيط بتعليم جازان‬ الدكتور محمد مطهر ، تضمن سير المنظومة التعليمية في مسار واحد منظم يحقق الهدف الذي تسعى له الإدارة .كما قدم مشرف تقنية المعلومات محسن العطاس عرضًا عن تجربة تعليم جازان في البرامج التقنية ⁩مقدماً برنامج تقنيتي كنموذج للبرامج والذي يقدم خدمات كبيرة لمنسوبي التعليم بالمنطقة ويوفر الكثير من الوقت والجهد ، وفي إطار تحسين البيئة التعليمية وتحقيق رؤية المملكة 2030 قدم مساعد مدير إدارة التخطيط المدرسي علي حراب ورقة عمل عن مبادرة "تعليم جازان بلا مبانٍ مستأجرة" ، واختتمت ورش العمل‬ بورقة عمل عن "وثيقة تحسين الإجراءات المالية " ‫قدمها المشرف التربوي غازي السهلي.‬ ‫وفي ختام اللقاء وقع مديرا التعليم بجازان والمخواة ‬شراكة بين الإدارتين للاستفادة من الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية ضمن مبادرة "إتقان"‬⁩ لتحسين العمل وتجويده في جميع المجالات.// انتهي//20:57ت م0135

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