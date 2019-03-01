شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2996 مركبة تقف في أماكن «ذوى الاحتياجات» والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، اليوم، 2996 مركبة مخالفة، وقف أصحابها فى الأماكن المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك ضمن الحملة الميدانية التى تشنها إدارات المرور فى جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة التى تقف فى أماكن ذوي الاحتياجات.