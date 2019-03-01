شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ مواطن سقط من مرتفع صخري بأملج والان نبدء بالتفاصيل

تمكن رجال حرس الحدود والدفاع المدني بمحافظة أملج بمنطقة تبوك من إنقاذ مواطن سقط من علو إحدى المرتفعات الصخرية بمركز الشبعان. وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، أن فرق البحث والإنقاذ بمحافظة أملج تمكنت من الوصول لشخص سقط من علو إحدى المرتفعات الصخرية في إحدى المتنزهات التابعة لمركز الشبعان اليوم، أثناء تجوله فيها، وتعرض لإصابة متوسطة وبعض الكدمات حيث تم تقديم المساعدة الأولية، والاتصال بالدفاع المدني والهلال الأحمر، وتم إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى أملج، وحالته مستقرة الآن - ولله الحمد -.



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