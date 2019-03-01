الان تتابع الأرصاد: نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت الموافق 2019/03/02 في المملكة.
وقالت إنه من المتوقع، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتدني في الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من “الرياض، الشرقية، نجران، المدينة المنورة، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، السواحل الجنوبية من منطقة مكة (الليث والقنفذة)”.
وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيا على شمال غرب وغرب المملكة.
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