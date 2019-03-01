

رام الله 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 1 مارس 2019 م واس

قمعت قوات الاحتلال اليوم مسيرة قرية نعلين الاسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.

وأفادت مصادر محلية في نعلين ، أن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين لدى تمكنهم من إحداث ثغرة بجدار الفصل والتوسع العنصري مطلقة قنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين بالاختناق وعولجوا ميدانيًا.

// انتهى //

19:42ت م

0123



رام الله 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 1 مارس 2019 م واسقمعت قوات الاحتلال اليوم مسيرة قرية نعلين الاسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.وأفادت مصادر محلية في نعلين ، أن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين لدى تمكنهم من إحداث ثغرة بجدار الفصل والتوسع العنصري مطلقة قنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين بالاختناق وعولجوا ميدانيًا.// انتهى //19:42ت م0123

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قوات الاحتلال تقمع مسيرة نعلين ويصيب عددًا من المشاركين بالاختناق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.