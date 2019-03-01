شكرا لقرائتكم خبر عن " الشورى" يصوت على سرعة انجاز "الطرق الحدودية" والان نبدء بالتفاصيل

يصوت مجلس الشورى فى جلسته الاثنين القادم على مطالبة وزارة النقل بالإسراع في تنفيذ واستكمال مسارات الطرق الاستراتيجية المحورية التي تربط المناطق الحدودية ، وكذلك البالغة الأهمية على الصعيد الاقتصادي والتنموي ومنها نجران وجازان وعسير وطريق رأس تنورة الجديد وتطوير طريق الهجرة القديم بين مكة والمدينة .



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