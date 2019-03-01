شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة " شرفتونا " ترحب بالمعتمرين في مطار الطائف والان نبدء بالتفاصيل

واصلت مديرية الجوازات بمحافظة الطائف تنفيذ مبادرة (شرفتونا) بمطار الطائف، المعنية بالترحيب بضيوف الرحمن وتطوير الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب عدد من الجهات ذات العلاقة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي، الذي انطلق تحت شعار (كيف نكون قدوة؟)، وجاءت بالتكامل بين (إدارة المطار، الجوازات، الصحة ، التعليم ، الجمارك، المرور،الغرفة التجارية).

وقدمت جوازات محافظة الطائف ممثلة بجوازات المطار الخدمة للمعتمرين وإنجازهم في وقت قياسي وخدمة كبار السن بالإضافة إلى توزيع الهدايا وباقات الورد والضيافة وكان لها الأثر الطيب على المسافرين وقاصدي بيت الله الحرام .

وذكر مدير جوازات محافظة الطائف العقيد عبدالرحمن بن سلمان القرني أن المديرية العامة للجوازات، تولي إهتماماً غير محدود للخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إذ تحرص على أن تكون الأفضل على الإطلاق، مع مراعاة الدقة في الإنجاز والسرعة أيضاً .

يشار إلى أن انطلاق مبادرة (شرفتونا) بمطار الطائف بدأت بتاريخ 9 / 6 / 1440هــ، وتستمر فعاليتها حتى إنتهاء موسم العمرة لهذا العام.