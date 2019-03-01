الان تتابع المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجومين اللذين وقعا في العراق والصومال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 26 دقيقة - 7:36 م, 1 مارس 2019 م التعليقات: 0 شعار وزارة الخارجية عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجومين اللذين وقعا في مدينة الموصل العراقية والعاصمة الصومالية مقديشو، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجدد المصدر التأكيد على رفض المملكة لهذه الأعمال الإرهابية الآثمة، ووقوفها إلى جانب الدولتين الشقيقتين ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية العراق وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقتين، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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