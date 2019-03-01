انطلاق فعاليات كرة القدم النسائية الخليجية تحت شعار “الكرة تجمعنا”

خرجت المملكة العربية السعودية، عبر بيان رسمي لها، اليوم الجمعة، من خلال سفارتها الموجودة بمصر، تعلن فيه عن بداية إطلاق فعاليات الحدث الرياضي النسائي الخليجي، الذي يعتبر الأول من نوعه بالمملكة العربية السعودية، تحت شعار “الكرة تجمعنا” والذي سيقيم حسب البيان، بمحافظة الخبر التابعة للهيئة العامة للرياضة.

وتأتي هذه الفعاليات حسب رؤية المملكة 2030، التي تعطي أهمية كبيرة للمرأة السعودية، ومن المتوقع حسب البيان، أن هذه الفعاليات النسائية الخليجية الخاصة بكرة القدم، بجانب العديد من الفعاليات والخدمات الأخرى، ستشهد مشاركة 16 فريقا سعوديا وخليجيا،

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد من طرف اللجنة العليا لفعاليات كرة القدم النسائية الخليجية، يوم الإثنين الماضي أكدت هذه اللجنة، بأن هذه الفعاليات النسائية ستقام بصالة هيئة الرياضة في الدمام خلال الفترة التي ستستمر من يوم 1 إلى 6 مارس القادم.

كما جاء أيضا خلال هذا المؤتمر الصحفي شرح الية القيام بهذه الفعاليات، حيث جاء بأن طريقة اللعب ستكون بخروج المغلوب، كما أكدت السيدة سناء العتيق، مديرة الفعالية أن هذه الفعاليات جاءت لتبين الاهتمام الكبير بالمرأة، وممارستها للرياضة، مع عدم المساس بأي ثوابت أو تقاليد إسلامية التي تتميز به المرأة السعودية.

وشهد حفل افتتاح هذه الفعالية هذا اليوم، إقامة العديد من الفقرات الفنية، باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة لتقديم فيديوهات قصيرة عن إنجازات المرأة السعودية خلال الأعوام السابقة، بالإضافة لتطلعاتها بالمستقبل.