شكرا لقرائتكم خبر عن «غبار الشرقية» يوقف الصيد.. و«الصحة» تُحذِّر مرضى الربو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العبد الله (الدمام)

غطَّت موجة من الغبار المنطقة الشرقية أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، فيما فرض حرس الحدود حظراً على مراكب الصيد في عدد من مرافئ المنطقة.

وذكر عدد من الصيادين أن إدارة حرس الحدود أوقفت أمس إصدار التراخيص على مختلف المراكب العاملة في مرافئ المنطقة الشرقية، مؤكدين أن موجة الرياح الشديدة التي سيطرت على أجواء الشرقية خلال الساعات الماضية شكلت سبباً رئيسياً في منع الإبحار، موضحين أن القرار يأتي لحماية الصيادين.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم (الجمعة)، تتعلق بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

وأشارت الهيئة إلى أنّ هذه الحالة المناخية تسود من الساعة العاشرة والنصف صباحاً وحتى السادسة من مساء اليوم نفسه، لافتة إلى أن الحالة تشمل الدمام، والظهران، والخُبر، والأحساء، والجبيل، والطريق الواصل إلى الرياض، والأجزاء المجاروة.

وحذَّرت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الجميع، من خطورة الخروج أثناء التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة بسبب موجة الغبار، إلا للأعمال الضرورية، ونصحت بالابتعاد قدر المستطاع عن مثيرات الحساسية التي تسببها تلك الأجواء.

وأعلنت «صحة الشرقية» عبر «تويتر» عدداً من النصائح والإرشادات الواجب اتباعها في ظل موجة الغبار التي تضرب المنطقة، مشيرة إلى أن الغبار من ملوثات البيئة وله عدة أضرار لاحتوائه على جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات.

وذكرت أن طرق الوقاية منه تتمثل في الحرص على غلق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى، والحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغيرها باستمرار.

ونبَّهت «صحة الشرقية» مرضى الربو إلى خطورة الغبار، وطلبت منهم أن يحملوا بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية باستمرار، والالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حال صرفه الطبيب لهم، وأن يتوجهوا إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.