شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة المعتمرين الباكستانيين بعد السماح لهم بالعودة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

انفرجت أزمة سفر المعتمرين الباكستانين بعد أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، والسماح لهم من قِبل السلطات الباكستانية بالعودة، وذلك بعد يومين من إغلاق المجال الجوي إثر الأحداث التي شهدتها الحدود الباكستانية - الهندية.

وأوضح المدير التنفيذي للجنة الوطنية للحج والعمرة محمد بن بادي، بدء الرحلات الجوية لدولة باكستان الشقيقة، وذلك بنقل المعتمرين بعد أن توقفت الرحلات على مدار اليومين السابقين بسبب الاضطرابات التي شهدتها الجارتين باكستان والهند، وسيغادر هذا المساء رحلتين بالإضافة إلى 3 رحلات من مطار الملك عبد العزيز بجدة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت استضافة كافة المعتمرين الباكستانيين بعد تعذر وصول الطيران بسبب الأحداث التي شهدتها الحدود الباكستانية.

وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز وزان، لـ«الخليج 365»، صدور توجيهات وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، باستضافة المعتمرين والزوار من الجنسية الباكستانية وتقدم كافة الخدمات لهم حتى يُسمح لهم بالعودة إلى دولتهم، وذلك بعد إغلاق المجال الجوي إثر الأحداث التي شهدتها الحدود الباكستانية، حيث تم تأمين كافة الخدمات لهم من السكن والوجبات.