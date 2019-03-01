شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية» تستأنف رحلاتها إلى 3 وجهات في باكستان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
لفتت الخطوط السعودية عناية ضيوفها إلى أنه قد تم عصر اليوم (الجمعة) الأول من مارس، استئناف تشغيل الرحلات بين المملكة وثلاث وجهات في باكستان، هي إسلام اباد، وكراتشي، وبيشاور.
وأوضحت عبر حساب مركز الاتصال بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه سيتم استئناف تشغيل الرحلات المتجهة إلى لاهور ومالطان اعتباراً من الاثنين القادم الموافق ٤ مارس.
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