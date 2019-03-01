ضبط مُدَّعي الطب البديل في الرياض بعد دخول طفلة للعناية

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مُدَّعي الطب البديل في الرياض بعد دخول طفلة للعناية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، بالتعاون مع الجهات الأمنية، عن ضبط شخص يدعي ممارسة الطب البديل في الرياض، بعد قيامه بممارسة علاجية مُخالفة أدَّت إلى دخول طفل للعناية المركزة، وذلك بعد تلقي بلاغ من والد الطفلة.
وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه جرى إحالة المُخالف إلى النيابة العامة، مناشدة الجميع الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالاتصال على الرقم (937).
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