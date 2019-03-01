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محمد بن مسعود - الدمام - طغت السلبية على مباراة الرائد والقادسية التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وذلك فيالجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واكتفى كل فريق بنقطة يتيمة في هذا اللقاء؛ حيث رفع الرائد رصيده إلى 25 نقطة ولا يزال في الترتيب العاشروارتفع رصيد القادسية إلى 24 نقطة في باقيًا في المركز الحادي عشر.
وستكون مباراة الرائد المقبلة ضمن الجولة 23 أمام التعاون في القصيم، أما القادسية فسيخوض لقاءه أمام فريقالأهلي.
السلبية تطغى على مواجهة الرائد والقادسيةعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-03-01
طغت السلبية على مباراة الرائد والقادسية التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وذلك فيالجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واكتفى كل فريق بنقطة يتيمة في هذا اللقاء؛ حيث رفع الرائد رصيده إلى 25 نقطة ولا يزال في الترتيب العاشروارتفع رصيد القادسية إلى 24 نقطة في باقيًا في المركز الحادي عشر.
وستكون مباراة الرائد المقبلة ضمن الجولة 23 أمام التعاون في القصيم، أما القادسية فسيخوض لقاءه أمام فريقالأهلي.
01 مارس 2019 - 24 جمادى الآخر 1440
06:50 PM
طغت السلبية على مباراة الرائد والقادسية التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وذلك فيالجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واكتفى كل فريق بنقطة يتيمة في هذا اللقاء؛ حيث رفع الرائد رصيده إلى 25 نقطة ولا يزال في الترتيب العاشروارتفع رصيد القادسية إلى 24 نقطة في باقيًا في المركز الحادي عشر.
وستكون مباراة الرائد المقبلة ضمن الجولة 23 أمام التعاون في القصيم، أما القادسية فسيخوض لقاءه أمام فريقالأهلي.
، السلبية تطغى على مواجهة الرائد والقادسية ،
المصدر : الخليج 365
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