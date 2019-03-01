، غداً .. عبدالعزيز الفيصل يرأس وفد المملكة في اجتماعات المجلس الأولمبي الآسيوي ،

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محمد بن مسعود - الدمام - يرأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وفد المملكة لاجتماعات الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي الـ38، التي تنعقد غداً السبت على مدى يومين في العاصمة التايلندية بانكوك، بجلسات عمل مطولة وجلسة عامة يتم فيها انتخاب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي واللجان العاملة.
كما يعقد اجتماعات ثنائية على هامش انعقاد الجمعية مع عدد من القيادات الأولمبية الدولية.
ويضم الوفد المرافق للأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد عضو مجلس الإدارة مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية العربية السعودية، والدكتور رجاءالله السلمي وكيل الهيئة العامة للرياضة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية.
غداً .. عبدالعزيز الفيصل يرأس وفد المملكة في اجتماعات المجلس الأولمبي الآسيويصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-01
يرأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وفد المملكة لاجتماعات الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي الـ38، التي تنعقد غداً السبت على مدى يومين في العاصمة التايلندية بانكوك، بجلسات عمل مطولة وجلسة عامة يتم فيها انتخاب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي واللجان العاملة.
كما يعقد اجتماعات ثنائية على هامش انعقاد الجمعية مع عدد من القيادات الأولمبية الدولية.
ويضم الوفد المرافق للأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد عضو مجلس الإدارة مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية العربية السعودية، والدكتور رجاءالله السلمي وكيل الهيئة العامة للرياضة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية.
01 مارس 2019 - 24 جمادى الآخر 1440
06:17 PM
يرأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وفد المملكة لاجتماعات الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي الـ38، التي تنعقد غداً السبت على مدى يومين في العاصمة التايلندية بانكوك، بجلسات عمل مطولة وجلسة عامة يتم فيها انتخاب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي واللجان العاملة.
كما يعقد اجتماعات ثنائية على هامش انعقاد الجمعية مع عدد من القيادات الأولمبية الدولية.
ويضم الوفد المرافق للأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد عضو مجلس الإدارة مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية العربية السعودية، والدكتور رجاءالله السلمي وكيل الهيئة العامة للرياضة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية.
، غداً .. عبدالعزيز الفيصل يرأس وفد المملكة في اجتماعات المجلس الأولمبي الآسيوي ،
المصدر : الخليج 365
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