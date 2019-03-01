، فرق صحة الطائف تنتهي من مهمة مرافقة "الرحالة الإماراتي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لمسافة تجاوزت 370 كم.. عبر سيارات إسعاف عالية التجهيز

أنجزت الشؤون الصحية بالطائف خطتها التي تضمنت مرافقة فرقها الطبية للرحالة الإماراتي الدكتور خالد السويدي، الذي يقوم برحلة على الأقدام من دولة الإمارات إلى مكة المكرمة.

وقال مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف سعيد الزهراني: إن إدارته أعدت خطة لمرافقة الرحالة بمتابعة شخصية من مدير الشؤون الصحية بالمحافظة الصيدلي صالح بن سعد المؤنس.

وأضاف: الخطة اشتملت على مرافقة الرحّالة طيلة 370 كم منذ دخوله إلى الطائف وصولاً إلى الزيمة، على طريق السيل باتجاه مكة المكرمة، وتم تسليم مسؤولية بقية المسافة 40 كم إلى الزملاء في مكة لاستكمال الرحلة.

ولفت "الزهراني" إلى أن الفرق الطبية كانت ترافق الرحّالة خطوة بخطوة لحين وصوله إلى وجهته بسلام.

وأردف: الفرق الإسعافية التي رافقت الرحّالة تضمّنت سيارات إسعاف عالية التجهيز بطواقمها؛ من أجل تقديم أي خدمة قد يحتاج إليها الرحالة أو المرافقون.

وأكد أن غرفة العمليات بإدارة الطوارئ، كانت تتابع الرحلة أولاً بأول من أجل تقديم أي خدمات علاجية أو إسعافية.

جدير بالذكر أن "صحة الطائف" غطّت الرحلة قبل الوصول إلى ظلم شمال المحافظة، مرورًا بـ"الموية، ورضوان، والعطيف، والحوية، والسيل الصغير والسيل الكبير".