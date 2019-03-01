أطلق المركز الوطني لسلامة الطرق، اليوم، حسابه الرسمي على “تويتر” ‫‪@NRSC_SA‫ ‫ويعد المركز إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020. وبدأ المركز في نشر محتوى توعوي عن خطر استخدام الجوّال في أثناء القيادة.

كانت هذه تفاصيل خبر “المركز الوطني لسلامة الطرق” يُطلق حسابه الرسمي على “تويتر”.. وينشر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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