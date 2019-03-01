سعودي يتعرض للاحتيال بالكويت من شخص ادعى أنه ضابط أمن دولة

تعرض مواطن سعودي لعملية احتيال من شخص في الكويت ادعى أنه رجل أمن، وحصل منه على 800 دينار كويتي مقابل أن يتركه في حاله، وذلك بعد أن أوهمه بأنه مطلوب أمنياً. وقال مصدر أمني كويتي إن المواطن السعودي تأكد من وقوعه ضحية احتيال فقام بإبلاغ جهاز أمن الدولة والمباحث الجنائية بتفاصيل ما تعرض له، وسجل قضية سرقة وانتحال صفة رجل أمن ضد الشخص.

أن السعودي أفاد في بلاغه بأنه عند خروجه من أحد الفنادق بمنطقة المرقاب استوقفه شخص وأظهر له هوية أمنية، وأخبره أنه ضابط في جهاز أمن الدولة، وأنه مطلوب لأمن الدولة وأن كل تحركاته مرصودة منذ دخوله البلاد. وأضاف أن الشخص طلب من السعودي أن يدفع له مبلغاً من المال حتى يغض الطرف عنه، لافتاً إلى أن السعودي استجاب لطلبه حتى يتخلص من تهديده، وقام بتسليمه مبلغ 800 دينار بحسب صحيفة اخبار24.