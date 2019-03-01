إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة نجل أسامة بن لادن

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، صدور أمر ملكي؛ بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية، عن حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

وأوضحت الوكالة، أن الأمر الملكي الكريم رقم (15690) صادر بتاريخ 21 / 3 / 1440هـ، بالموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة أسامة محمد بن لادن، من السجلات الرسمية، بحسب جريدة «أم القرى».

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت أمس الخميس، مكافأة قدرها مليون دولار، لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على حمزة، ابن زعيم تنظيم القاعدة السابق.

ووصفت الخارجية الأمريكية حمزة بن لادن، بأنه أحد القادة البارزين للتنظيم، مشيرة إلى أنها تسعى للحصول على أية معلومات تخصه أو تخص موقعه الحالي، ورصدت مليون دولار لمن يساعد في القبض عليه.