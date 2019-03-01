«حساب المواطن» يوضح سبب عدم صرف الدعم لـ«المتزوجة حديثًا»

أوضح برنامج حساب المواطن الحالات التي يمكن أن تكون فيها المرأة المتزوجة مستفيدًا رئيسيًّا، وكذلك الحالات التي بإمكان المرأة غير المتزوجة فيها التسجيل وإضافة الأبناء كتابعين لها، وأيضًا سبب عدم صرف الدعم للمتزوجة حديثًا.

وأشار الحساب الرسمي لخدمة العملاء التابع لبرنامج حساب المواطن على موقع التواصل تويتر، أن بإمكان المرأة المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية: «المهجورة، المتزوجة بغير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب».

وتابع خدمة العملاء أنه يجب إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، مشيرًا إلى أنه إذا لم تكن المرأة المتزوجة ضمن الحالات السابقة، فيتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

وأوضح البرنامج، ردًّا على سؤال إحدى المواطنات، أن سبب عدم صرف الدعم للمواطنة المتزوجة حديثًا، هو أنها افتقدت أحد شروط الأهلية والاستحقاق للدعم، موضحًا أنه إذا تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى «متزوجة»، ستصبح حالة الأهلية للمرأة «غير مؤهلة»، وسيتم إضافتها كتابع لرب الأسرة «الزوج»، وسيتم احتساب دعمها ضمن مبلغ الدعم المخصص له.

وأضاف برنامج حساب المواطن أن بإمكان المرأة غير المتزوجة، التسجيل وإضافة الأبناء كتابعين وإرفاق المستندات المطلوبة، وإذا كانت حالتها الاجتماعية «مطلقة» يتم إرفاق «إثبات احتضان أو صك ولاية»، وإذا كانت «أرملة» يتم إرفاق «صك حصر الورثة أو صك ولاية أو إثبات احتضان».

وطالب برنامج حساب المواطن المستفيدين بالإفصاح بأسلوب صحيح ودقيق عن بيانات المستفيد الرئيسي والتابعين؛ وذلك لتُجنُّب المستفيد أي تأثير على الأهلية والاستحقاق في حساب المواطن، موضحًا أنه يتم التحقق من البيانات المفصح عنها في بوابة البرنامج الإلكترونية مع البيانات المسجلة في الجهة ذات العلاقة دوريًّا.

من جهة أخرى، أوضح برنامج حساب المواطن، أن من يزاول أي نشاط تجاري، يستطع الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن هذا النشاط، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه.

وأشار البرنامج إلى أنه للإفصاح عن النشاط التجاري يتم اختيار نوع الدخل (نشاط تجاري)، ومصدر الدخل (سجل تجاري)، وإذا كان بدون عوائد يتم اختيار الدخل (0).