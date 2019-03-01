السعودية اليوم / تأمين قلعة يراخ التاريخية في الضالع عقب معارك مع الإرهابيين الحوثيين



عدن 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

أحبط الجيش اليمني مسنودًا في المقاومة الشعبية عملية تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية على قلعة يراخ التاريخية بجبهة الحشاء غربي محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني، إن معارك عنيفة نشبت بين الجانبين بالأسلحة المتوسطة في محيط قلعة يراخ وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا الإرهابية، بحسب موقع "سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية.

وتمكنت قوات الجيش، عقب المواجهات من تأمين القلعة الاستراتيجية المطلة على الخط الرابط بين الحشاء وباقي مديريات الضالع.

// انتهى //

17:44ت م

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عدن 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسأحبط الجيش اليمني مسنودًا في المقاومة الشعبية عملية تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية على قلعة يراخ التاريخية بجبهة الحشاء غربي محافظة الضالع جنوب اليمن.وقال مصدر عسكري يمني، إن معارك عنيفة نشبت بين الجانبين بالأسلحة المتوسطة في محيط قلعة يراخ وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا الإرهابية، بحسب موقع "سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية.وتمكنت قوات الجيش، عقب المواجهات من تأمين القلعة الاستراتيجية المطلة على الخط الرابط بين الحشاء وباقي مديريات الضالع.// انتهى //17:44ت م0101

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