السعودية اليوم / فرع الشؤون الإسلامية بنجران ينظم الحملة السابعة للتبرع بالدم للجنود في الحد الجنوبي



نجران 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران اليوم، الحملة السابعة للتبرع بالدم للجنود المشاركين في الحد الجنوبي بالتعاون مع مستشفى شرورة العام، وذلك بمقر المستشفى.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عبد الرحمن بن سعد العصيمي، أن حملة التبرع بالدم للجنود المشاركين في الحد الجنوبي تأتي في إطار مشاركة الفرع تجاه مسؤوليته الوطنية والشرعية، داعياً الله تعالى بالنصر والتمكين لجنودنا البواسل وأن يتقبل شهداءهم ويشفي جرحاهم، وأن يخلفهم الله خيراً في أهليهم وذويهم، ويحفظ لهذه البلاد ولاة أمرها ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.

// انتهى //

17:14ت م

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نجران 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران اليوم، الحملة السابعة للتبرع بالدم للجنود المشاركين في الحد الجنوبي بالتعاون مع مستشفى شرورة العام، وذلك بمقر المستشفى.وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عبد الرحمن بن سعد العصيمي، أن حملة التبرع بالدم للجنود المشاركين في الحد الجنوبي تأتي في إطار مشاركة الفرع تجاه مسؤوليته الوطنية والشرعية، داعياً الله تعالى بالنصر والتمكين لجنودنا البواسل وأن يتقبل شهداءهم ويشفي جرحاهم، وأن يخلفهم الله خيراً في أهليهم وذويهم، ويحفظ لهذه البلاد ولاة أمرها ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.// انتهى //17:14ت م0090

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