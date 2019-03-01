السعودية اليوم / طلاب جامعة الطائف يطلعون على مبادرة (100 فرصة) الداعمة لريادة الأعمال

الطائف 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واساطلع طلاب جامعة الطائف على الفرص التي تتيحها مبادرة (100 فرصة) لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، وتوفير الدعم الكافي للطلاب والطالبات المهتمين بريادة الأعمال.جاء ذلك خلال لقاء تعريفي بالمبادرة استضافته جامعة الطائف، ممثلة بمركز الابتكار وريادة الأعمال، وشاركت فيه ممثلون عن الشركاء الاستراتيجيين في المبادرة، وهم: مجلس مبادرات شباب منطقة مكة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، ومؤسسة المناهل الخيرية (صندوق الأميرة مضاوي بنت مساعد بن عبدالعزيز للتنمية - ديم المناهل) الداعمة للمبادرة.وتهدف مبادرة (100 فرصة) إلى دعم إطلاق 100 مشروع ريادي بمنطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، في مسارات التكنولوجيا والتصنيع، والسياحة والترفيه، وريادة الأعمال الاجتماعية، والامتياز التجاري (Franchisee).وقدم عضو مجلس مبادرات شباب منطقة مكة المكرمة عبدالله مرغلاني، خلال اللقاء التعريفي عرضاً عن مبادرة (100 فرصة) في نسختها الثانية، والجهات الشريكة فيها.بدورها تحدثت مديرة العمليات بصندوق الأميرة مضاوي بنت مساعد بن عبدالعزيز للتنمية (ديم المناهل) الدكتورة نورة الرشيد، عن التمويل غير الربحي المقدم من قبل الصندوق للمشاريع الريادية، والذي يصل الى 300 ألف ريال، وعن آلية التقديم وخطواته التي تشمل التسجيل في المبادرة إلكترونياً، وحضور المقابلة الشخصية والدورة التدريبية، وعرض المشروع على اللجنة، والموافقة، وأخيراً التمويل.من جهته استعرض أخصائي ريادة الأعمال بهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة سلطان الشريف، دور الهيئة في دعم مبادرة (100 فرصة)، وما توفره أيضاً من دعم للرياديين.وتعد مبادرة (100 فرصة) مبادرة مجتمعية تقدمها مؤسسة المناهل الخيرية متمثلة في صندوق الأميرة مضاوي بنت مساعد بن عبدالعزيز للتنمية (ديم المناهل) لإثراء روح الريادة ومساعدة الشباب والشابات على إطلاق 100 مشروع ريادي مختلف، بتقديم التدريب، والخدمات اللوجستية، وتمويل يصل إلى 300 ألف ريال (قرض حسن بدون أرباح)، ومدة سداد تصل إلى خمس سنوات بأقساط شهرية ميسرة.وتدعم المبادرة المشروعات الريادية في أريعة مسارات حيوية، أولها مسار التكنولوجيا والتصنيع، عبر تدريب وتمويل رواد ورائدات الأعمال أصحاب الأفكار الريادية في قطاع الابتكار والتصنيع والتقنية، وذلك لدعم مجالات الصناعات الخفيفة والتصنيع الذكي وتطبيقات الجوال والتجارة الإلكترونية.وتدعم أيضاًالمشروعات الريادية في مسار السياحة والترفيه، من خلال دعم رواد الأعمال من الجنسين في مجال تطوير قطاعي السياحة والترفيه، وتقديم الخدمات للسياح من خلال المشاريع الريادية المميزة.أما مسار ريادة الأعمال الاجتماعية، فيستهدف الدعم المقدم إطلاق مشروعات ريادية تسهم في تحقيق تغير اجتماعي وتوفير حلول مستدامة ومبتكرة لمشكلا المجتمع.ويستهدف مسار الامتياز التجاري (Franchisee) رواد الأعمال من الجنسين، من خلال شراكات مع مجموعة من الشركات المحلية والوطنية لمنح فرص من الامتياز التجاري في المحافظات.ويأتي عقد اللقاء التعريفي بمبادرة (100 فرصة) في إطار تحقيق "رؤية المملكة 2030"، بما يتماشى مع رؤية منطقة مكة المكرمة التي تهدف إلى دعم فئة الشباب، باعتبارهم ثروة حقيقية ومرتكزات أساسية في مجالات التنمية المستدامة للوطن؛ من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج ريادية ترمي إلى إثراء روح الريادة والمبادرة.// انتهى //17:12ت م0088