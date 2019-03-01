شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 211 مخالفة وإنذار 117 منشأة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
من جهة أخرى نفذ مكتب عمل الرياض مساء الاثنين بالمشاركة مع الجهات الشريكة "متمثلة بالمرور والدوريات الامنية و الضبط الميداني" حملة استهدفت قطاع الاتصالات بـ “حي النظيم، وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات والقبض على 14 وافدا من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.
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