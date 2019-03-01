شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 211 مخالفة وإنذار 117 منشأة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكلاً من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية، إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها وأسفرت الحملات عن ضبط 211 مخالفة وانذار 117 منشأة.

من جهة أخرى نفذ مكتب عمل الرياض مساء الاثنين بالمشاركة مع الجهات الشريكة "متمثلة بالمرور والدوريات الامنية و الضبط الميداني" حملة استهدفت قطاع الاتصالات بـ “حي النظيم، وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات والقبض على 14 وافدا من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.