شكرا لقرائتكم خبر عن تحت رعاية الملك .. القمة الوزارية العالمية لسلامة المرضى تنطلق غداً والان نبدء بالتفاصيل
وتناقش القمة تعزيز الإستراتيجيات من أجل تنمية القوى العاملة في قطاع الصحة، وبناء القدرات لتحسين"سلامة المرضى"إضافة ً إلى الإقرار بالهياكل والعمليات والممارسات ذات العلاقة بسلامة المرضى القائمة على الأدلة، والتي تكون ذات مغزى وقابلة للتكيف في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل، إلى جانب مناقشة مخاطر السلامة، وإلقاء عبء ضرر المريض على عاتق الرعاية الصحية،كما تناقش القمة "الصحة الرقمية بشأن سلامة المرضى .
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