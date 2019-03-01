شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مركز الملك سلمان يزور إقليم كردستان العراق والان نبدء بالتفاصيل
والتقى وفد المركز محافظ أربيل السيد نوازد هادي وناقش معه الاحتياج الإنساني في المحافظة ودور المنظمات الدولية والمحلية في تخفيف معاناة المحتاجين.
ونوه المحافظ بدور المملكة ممثلة بالمركز ودعمه المستمر للعراق في كل القطاعات الإنسانية والإغاثية، مبينا أن زيارة المركز لأربيل تعد من أهم الزيارات الميدانية.
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