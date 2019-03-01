رسميا.. ‏إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة نجل أسامة بن لادن

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إسقاط الجنسية السعودية عن “حمزة” نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، من السجلات الرسمية.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أمس الخميس، عن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تؤدي إلى القبض على نجل أسامة بن لادن.