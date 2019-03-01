السعودية اليوم| إسقاط الجنسية السعودية عن “حمزة أسامة بن لادن” نجل زعيم القاعدة السابق

أعلنت وكالة وزارة الداخلية السعودية للأحوال المدنية اليوم عن صدور أمر ملكي يقضي بالموافقة على نزع الجنسية السعودية عن “حمزة أسامة بن لادن” نجل زعيم القاعدة السابق “أسامة بن لادن” مؤكده أن الأمر الملكي يقضي بإسقاط اسم نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن من السجلات الرسمية طبقا لما جاء في الصحيفة السعودية الرسمية.

إسقاط الجنسية السعودية عن نجل أسامة بن لادن

هذا وجاء قرار إسقاط الجنسية السعودية عن نجل القيادي بتنظيم القاعدة “أسامة بن لادن” بعد ساعات بعد رصد السلطات الأمريكية لمبلغ “مليون دولار” أمريكي لمن يُدلي بأي أخبار أو أنباء بشأن حمزة أسامة بن لادن على أن تكون تلك الأنباء من شأنها القبض على نجل أسامة بن لادن.

الخارجية الأمريكية ترصد مليون دولار لمن يُساعد في القبض على نجل أسامة بن لادن

هذا وقد جاء في تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية أن حمزة أسامة بن لادن يُعتبر أحد القادة البارزين لتنظيم القاعدة الإرهابي مؤكدة أن المعلومات المطلوبة هي أي معلومات تخص حمزة أسامة بن لادن أو تخص موقعه الحالي وتُسهل القبض عليه.

من هو حمزة أسامة بن لادن ؟؟

حمزة أسامة بن لادن هو الإبن الأصغر لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قادته الظروف لقيادة تنظيم القاعدة خلفاً لوالده بعد أن قُتل أخاه الأكبر “سعد” في إحدى الغارات الجوية على مكانه الذي كان يختبئ به في باكستان. وحمزة بن لادن هو نجل زعيم القاعدة من زوجته الدكتورة خيرية صابر – الخبيرة في علم نفس الأطفال بأكاديمية الملك عبدالعزيز بجدة. وتم القبض عليها حينما تم مداهمة موقع اختباء أسامة بن لادن في 2011.