رابط التسجيل في حساب المواطن للدفعة الجديدة … القحطاني يحث المستفيدين على الإفصاح

نرصد لكم متابعينا الكرام وزوارنا في موقع نجوم مصرية ، اخر اخبار حساب المواطن بدولة المملكة العربية السعودية ” ، حيث يبحث الكثير من المواطنين في المملكة عن اخبار حساب المواطن وكيفية الإستعلام عن الدفعة القادمة ، وكيفية تقديم الإعتراض والعديد من الأمور الأخرى ، حيث سنعمل من خلال هذا المقال على تقديم كافة الاخبار عن حساب المواطن ، حيث تقدم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية مخصصات مالية تحت مسمى ” حساب المواطن ” للتغلب على الآثار السلبية جراء تطبيق الإصلاحيات الاقتصادية. ، ونرصد لكم في ختام المقال رابط البوابة الإلكترونية من أجل الإستعلام عن نتائج الأهلية وفحص الدفعة الجديدة في حساب المواطن .

سلطان القحطاني يحث المستفيدين على ضرورة الإفصاح

أكد المتحدث الرسمي بإسم حساب المواطن سلطان القحطاني على أنه يتوجب على المتقدم عند التسجيل ضرورة الإفصاح عن بيانات الدخل للأسرة وتشمل التابعين ، وقد أكد على أن الإفصاح يعتبر شرطاً مهماً من شروط الاهلية ، وقد نوه القحطاني على ضرورة الكشف عن كافة مصادر الدخل في حال وجد أكثر من مصدر للدخل ، والأفصاح عن قيمة الدخل شاملاً كافة العلاوات والبدلات قبل خصم أقساط القروط في حال كان لدي المتقدم قرض ، وقد أكد على أن البرنامج يعمل على التحقق من دخل وبيانات المستفيدين وفقاً لآلية مرتبطة بعدة جهات حكومية .

حساب المواطن يكشف سبب عدم صرف الدعم للمتزوجة حديثاً

كشف حساب المواطن في دولة المملكة العربية السعودية ، على أن سبب عدم صرف الدعم للمواطنة المتزوجة حديثاً أنها تفتقد لأحد شروط الأهلية ، وقد جاء ذلك من خلال رد الحساب من خلال حساب خدمة العملاء على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر ” حيث أكد حساب خدمة العملاء بقوله : ” في حال تم تحديث الحالة الإجتماعية في الأحوال المدنية لمتزوجة ، سوف تصبح حالة الاهلية لديك غير مؤهلة في حسابك ، ويتم إضافة كتابع لدى رب الأسرة ، وسيتم إحتساب دعمك ضمن مبلغ الدعم لرب الأسرة “.

رابط حساب المواطن

وفي ختام المقال نرصد لكم رابط من أجل تسجيل حساب المواطن والإستعلام عن نتائج الأهلية ، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن رابط حساب المواطن ، ويمكنك عزيزي الزائر من زيارة البوابة الإلكترونية لدي حساب المواطن من خلال الرابط التالي هـــــنــــا