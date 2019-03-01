شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط تشكيل عصابي لسرقة محتويات السيارات في القصيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الشمسان (القصيم) صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط تشكيلٍ عصابي من أربعة وافدين من الجنسية التشادية، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في ارتكاب جرائم السرقة من المركبات والاستيلاء على محتوياتها من أموالٍ وممتلكات. وأكد المتحدث أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.



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