شكرا لقرائتكم خبر عن الملحق الثقافي بلندن يبحث استقطاب المبتعثين مع جامعة أم القرى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسن النجراني (لندن)

التقى الملحق الثقافي السعودي في بريطانيا الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي في مكتبه بلندن وفداً من كلية إدارة الأعمال بجامعة أم القرى برئاسة عميد كلية إدارة الأعمال أ.د. إحسان بن صالح المعتاز، ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فيصل بن عائض الروقي، وذلك تفعيلا لبرنامج استقطاب المميزين من المبتعثين والمبتعثات على برنامج خادم الحرمين الشريفين.

ويأتي اللقاء في سياق جهود الملحقية الثقافية في استقطاب المبتعثين والمبتعثات ممن ليس لديهم وظائف من قبل الجامعات والقطاعات الحكومية والخاصة التى تعمل على توطين الوظائف ضمن توجهات رؤية المملكة 2030، وخلال اللقاء الذي جمع الوفد بالطلاب المبتعثين والمبتعثات، تم إجراء المقابلات مع عشرات المتقدمين والمتقدمات في مقر الملحقية الثقافية السعودية في لندن.

وقد أعرب الوفد عن سعادته بالمستوى العلمي والعملي للطلاب الذين تمت مقابلتهم، حيث أعطوا مؤشرا إيجابيا واضحا لمبتعثي ومبتعثات الوطن الغالي، كما أعرب الوفد الزائر عن سعادته الغامرة بالاستقبال والترحيب الذي لقيه من مسؤولي الملحقية، وتسهيلهم جميع الإجراءات اللازمة.

وفي نهاية الزيارة قدم الوفد شكره للملحق الثقافي الدكتور عبدالعزيز المقوشي على الاحترافية العالية في التنظيم والترتيب وتمنوا أن يكلل الله المساعي بالنجاح والتوفيق.

يذكر أن برنامج الاستقطاب الذي تبنته الملحقية الثقافية منذ عامين عمل على توفير فرص وظيفية لعدد من الدارسين والدارسات في المملكة المتحدة وساهم في تحقيق توطين الوظائف في مجالات متعددة.