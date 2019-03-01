شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة نجل أسامة بن لادن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أنس اليوسف (جدة)أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية صدور أمر ملكي بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية، عن حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.
ووفقا لما اطلعت عليه "الخليج 365" في صحيفة أم القرى، أوضحت الوكالة أن الأمر الملكي صدر بتاريخ 21 / 3 / 1440هـ، بالموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة أسامة محمد بن لادن، من السجلات الرسمية، وفق ما هو معلن في الصحيفة الرسمية.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، عن مكافأة قدرها مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على حمزة، ابن زعيم تنظيم القاعدة السابق.
ووصفت الخارجية الأمريكية حمزة بن لادن بأنه أحد القادة البارزين للتنظيم، مشيرة إلى أنها تسعى للحصول على أي معلومات تخصه أو تخص موقعه الحالي، ورصدت مليون دولار لمن يساعد في القبض عليه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.