سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 1 مارس 2019 في البنوك المصرية

شهد سعر الريال السعودى، استقراراً أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 1-3-2019، حيث ثبت سعر الريال عند 4.66 جنيه للشراء، و4.68 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى .

وفي تلك المقالة سوف نعرض عليكم سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم، طبقاً لآخر التحديثات الذي قررها البنك المركزي المصري، ضع المقالة في المفضلة لديكم، وتابع كل ماهو جديد.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: