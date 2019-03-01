“شاهد”استعدادات لاعبة كرة القدم السعودية منيرة الحمدان قبل “البطولة...

ذهبت شابات سعوديات إلى أحد ملاعب كرة القدم بمدينة الخبر شرق السعودية، لممارسة رياضة ظلت لفترة طويلة ؛حكراً على الرجال في مجتمعهن، فمع قدوم ساعات الصباح الأولى، تخضع لاعبات من فريق “المملكة” لتدريبات اللياقة البدنية، وهؤلاء الشابات هن أعضاء فريق كرة قدم سعودي في المنطقة الشرقية جميع أعضائه من النساء .

أُنشئ هذا الفريق قبل تسعة أشهر على يد اثنتين من لاعبات كرة القدم، هما منيرة الحمدان ولجين كشغري، ومع مرور الوقت زاد عدد أعضاء الفريق من 20 إلى 25 شابة ، وتلك الفتيات لا يضعن الكرة نصب أعينهن فحسب، لكنهن كما تقول مؤسسة الفريق الشابة منيرة الحمدان البالغة من العمر 23 عاماً، يطمحن لترك بصمة في المحافل المحلية والدولية .

وعن بداية هوايتها لكرة القدم منذ الصغر، وتحدثت الحمدان قائلةً: “بدأت ممارسة رياضة كرة القدم عندما كنت في سن صغيرة مع أبناء عائلتي، وكانت بتشجيع من جدي. وقد اهتم جدي بتدريبي وتنمية قدراتي الكروية. وقدمت لي أسرتي الصغيرة شحنة معنوية كبيرة لأستمر في احتراف كرة القدم. وقبل أشهر حان وقت الجد لإنشاء فريق كرة قدم نسائي سعودي”.

وتصطف عشرات الفتيات اللواتي يُقبلن على كرة القدم في طوابير، ينفذن باندفاع تعليمات مدربتهن لإتقان أساسيات لعبة كرة القدم، من ركلها والسير بها والسيطرة عليها. ولم تخيب منيرة ظن مشجعيها من أسرتها وصديقاتها ومدربها، فبعد احترافها وخوضها تدريبات الفريق، سجلت عدة أهداف من ضربة حرة سددتها على طريقة الكبار، كما تواصل الحمدان تألقها في التدريبات المتواصلة .

ورغم بعض العوائق التي تواجهها الفرق النسائية في لعبة كرة القدم، فقد شهدت السعودية في السنوات الثلاث الأخيرة نهوضاً في الكرة النسائية، وتخوض منيرة مع لاعبات فريقها تدريبات منتظمة استعداداً لتمثيل بلادهن في مواجهات حاسمة تنتظر فريقها مع عدة فرق سعودية وخليجية لكرة القدم النسائية .

وفي سياق متصل، تشهد مدينة الخبر غداً السبت انطلاق فعاليات “الكرة تجمعنا” كأول بطولة خليجية لكرة القدم النسائية، بمشاركة 16 فريقاً من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، تمثلهن 200 لاعبة. وتُلعب البطولة على طريقة “خروج المغلوب”، وسط توقع بحضور جمهور كبير لتشجيع المواهب الكروية النسائية .