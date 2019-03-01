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استعادت وحدات من الجيش اليمني مسنودة بطيران التحالف العربي؛ مواقع جديدة في جبهة البقع بمحافظة صعدة عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وقال قائد لواء مهام الاقتحامات "١٢٦" في الجيش اليمني العميد عبداللطيف الضبياني: وحدات من الجيش مسنودة بطيران التحالف العربي حررت جبال البتيرا ومسيل الفرع المطلّة على سلسلة قرى وائلة ومركز عمليات البتيرا، الذي كانت تتمركز فيه ميليشيا الإرهاب لإدارة العمليات العسكرية في غرب البقع.
وذكر المصدر أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من عناصر ميليشيا الحوثي وتدمير آليات عسكرية.
مسنودًا بطيران التحالف.. الجيش اليمني يستعيد مواقع في "بقع صعدة"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-01
استعادت وحدات من الجيش اليمني مسنودة بطيران التحالف العربي؛ مواقع جديدة في جبهة البقع بمحافظة صعدة عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وقال قائد لواء مهام الاقتحامات "١٢٦" في الجيش اليمني العميد عبداللطيف الضبياني: وحدات من الجيش مسنودة بطيران التحالف العربي حررت جبال البتيرا ومسيل الفرع المطلّة على سلسلة قرى وائلة ومركز عمليات البتيرا، الذي كانت تتمركز فيه ميليشيا الإرهاب لإدارة العمليات العسكرية في غرب البقع.
وذكر المصدر أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من عناصر ميليشيا الحوثي وتدمير آليات عسكرية.
01 مارس 2019 - 24 جمادى الآخر 1440
05:23 PM
عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران
استعادت وحدات من الجيش اليمني مسنودة بطيران التحالف العربي؛ مواقع جديدة في جبهة البقع بمحافظة صعدة عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وقال قائد لواء مهام الاقتحامات "١٢٦" في الجيش اليمني العميد عبداللطيف الضبياني: وحدات من الجيش مسنودة بطيران التحالف العربي حررت جبال البتيرا ومسيل الفرع المطلّة على سلسلة قرى وائلة ومركز عمليات البتيرا، الذي كانت تتمركز فيه ميليشيا الإرهاب لإدارة العمليات العسكرية في غرب البقع.
وذكر المصدر أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من عناصر ميليشيا الحوثي وتدمير آليات عسكرية.
، مسنودًا بطيران التحالف.. الجيش اليمني يستعيد مواقع في "بقع صعدة" ،
المصدر : الخليج 365
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